Tout est dans le titre !Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un personnage qui a bercé mon enfance : TintinAyant envie de me refaire toutes les BD, je me suis demandé laquelle était ma préférée, et je ne vais sans doute pas être très original en répondant :A mes yeux l'histoire la plus émotionnelle, et la où les relations entre les personnages sont le plus touchantes. Entre Tintin et Tchang, mais aussi le capitaine Haddock. Sans parler du cadre magnifiqueEnsuite je mettrais les deux duo Les 7 Boules de Cristal/Le Temple du soleil et Objectif Lune/On a marché sur la luneJ'aime aussi beaucoup les premières aventures de Tintin en solo avec uniquement Dupond et Dupont jusqu'au crabe aux pinces d'or. Notamment l'île Noire ou les Cigares du Pharaon. La saveur est différente mais tout aussi réussie !