Salut !Dans ma longue quête de découverte de MMO (F2P, je peux pas me payer tous les abonnements xD), j'ai joué pas mal d'heures à Age of Conan, que je trouvais pas très intéressant au début, mais qui, finalement, m'a tenu en haleine. J'en suis désormais au niveau 20, et le jeu se lance réellement maintenant je dirais.Maintenant je suis curieux. Comme je découvre le jeu que très récemment, j'aimerais savoir s'il y a des joueurs de la première heure ?Quelles évolutions il y a eu pour ce jeu ?En bien, moins bien ?Vous y jouez toujours ?Sur le "marché" des MMO, quel réputation a le jeu ?