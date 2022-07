j'ai relancé bloodborne sur la ps5 et impossible de jouer tellement la fluidité est à la ramasse. j'ai essayé différents réglages, aucun changement. On dirait du 10 fps. j'espère qu'ils ont prévu une maj. Des infos ?

posted the 07/20/2022 at 12:58 PM by maximo