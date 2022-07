Salut !Dans ma plongée dans les limbes des MMO, et après Lineage 2 qui m'était tombé des mains, j'ai voulu essayer Le Seigneur des Anneaux Online, qui avait déjà un univers bien plus intéressant pour moi !Après une première impression fort agréable, je dois bien avouer que je ne me suis pas senti plus impliqué dans l'aventure plus que ça. La faute à un système de jeu trop old school ? Peut-être, ce n'est pas la faute du jeu mais ma façon de l'appréhender je pense.Pour le coup, que ce soit l'interface, les textes, la mise en scène, la plongée dans l'univers, ça ne m'a pas pris. Je suis assez déçu parce que je pensais vraiment accrocher, et malheureusement ce n'est pas le cas. Tant pis ! D'autres MMO m'attendent et j'ai hâte de les découvrir ! Je vous laisse en attendant avec mon parcours :Voilà pour mon aventure !Et vous ? Avez-vous joué à ce MMO ?A l'époque de sa sortie ou récemment ? Qu'en pensez-vous ?