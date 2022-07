Voila enfin la sortie du film dans un très beau steelbook en 4K ^^J'avais hâte de le revoir et j'en profite donc pour donner mon avis quelques mois après la sortie initiale au cinéma.J'ai toujours été très enthousiaste envers ce projet, dés que j'ai su qu'il allait être déconnecté de l'univers partagé permettant ainsi au réalisateur de proposé sa propre vision sans contrainte en annonçant un retour aux sources pour se focalisé sur le coté détective du personnage.Avec des inspirations comme Batman Ego, Un Long Halloween, Année Un ou encore Terre Un niveau comics, j'étais très confiant et au final le film ne m'a pas déçu, c'est un très bon redémarrage de Batman au cinéma a défaut d'être un chef d'oeuvre.Venons en aux points forts, tout d'abord : Le visuel et la photographie. Parfaite tout du long, The Batman propose une vision de Gotham très terre a terre mais qui arrive a se différencier de Nolan en ayant des petites touches de gothique et montrant les bas fond de la ville. Bon malgré tout je trouve qu'il manque un peu de fantasy (comme les jeux Arkham par exemple)Ensuite Batman, interprété par Robert Pattinson. Si on y réfléchit bien, on a très peu eu de films centré vraiment sur le Chevalier Noir, délaissé souvent pour laisser la vedette aux méchants et ce n'est pas le cas ici. Il est partout et sa figure est imposante, autant de par son armure que l'interprétation très convaincante pour moi de Pattinson, autant en Batman qu'en Bruce Wayne.Il m'a fait beaucoup penser a Keaton dans son jeu, nous sommes loin ici de la facette playboy du personnage qu'on a pu voir par exemple chez Christian Bale, la on voit plus le coté solitaire et asociale, vivant reclus dans son manoir. Un Batman inexpérimenté et sensible que j'ai trouvé dans son essence très fidèle au comics.On peut également parler de la musique excellente de Michael Giacchino ou encore des scènes qui resteront dans les mémoires comme la poursuite en Batmobile.Pour parler des autres figures importantes du film, j'ai trouvé le Pingouin très réussi faisant son chemin dans le milieu de la pègre et Colin Farrell méconnaissable. Selina Kyle assez fidèle au comics, mais malgré tout je trouve qu'elle n'est pas assez iconisé comparé a celle de Michelle Pfeiffer par exemple, et c'est un problème que je retrouve quasiment chez tout les personnages (hormis Batman)Dont le Riddler qui est pour moi le plus gros défaut du film, c'est subjectif mais je n'ai pas du tout retrouvé ce que j'aimais de base chez ce méchant iconique. Déjà visuellement je n'ai pas du tout accroché.Dans les autres défauts j'ai également trouvé qu'il y'avait des petites longueurs vers le milieu du film qui est trop long, pour moi il doit y'avoir bien 15-20 minutes en trop. Dont le fameux caméo qui n'était à mes yeux clairement pas nécessaire.Au final un excellent film, supérieur à mes yeux a la majorité de ce qui sort actuellement aussi bien chez Marvel que DC mais avec des petits défauts qui l'empêche d'atteindre les sommets d'un the dark knight ou Batman de Burton. Il y'a néanmoins de très bonne base pour en faire une excellente trilogie.J'espère néanmoins un peu plus de fantasy (je ne vois pas du tout de méchants comme Freeze ou Ivy actuellement dans cette univers)Et vous maintenant je suis curieux, qu'en avez vous pensé ?