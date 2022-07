Me renvoyant à mes souvenirs d’enfance des Jeux Sans Frontières et d’Intervilles, Fall Guys a lancé mon bedonnant avatar dans des épreuves très variées, où il faut franchir des obstacles, éviter des projectiles, bousculer si besoin les nombreux adversaires, pour parvenir à se qualifier à l’épreuve suivante.

60 concurrents sur la ligne de départ, mais à chaque épreuve, le nombre diminue, et se qualifier pour la manche finale ne sera pas une mince affaire ; remporter la couronne encore moins ! Les occasions de rire – franchement ou nerveusement – ne manquent pas, mais certaines parties peuvent tourner court, surtout si le niveau global des adversaires est relevé.

Heureusement, les émissions à chaque fois différentes poussent à enchaîner rapidement les parties. Idéal pour la Switch, Fall Guys y souffre cependant de lags et de fluidité ; aussi recommanderais-je de jouer principalement sur un support plus puissant, et de garder la Switch en appoint – le jeu étant cross-play.