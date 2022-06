Bonsoir à tous , ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fais d'articles !Je devais en faire un petit sur Tortue Ninja Shredders Revenge , car beaucoup de tests ou d'avis Youtube me chiffonne ...1 seule facette du jeu est traitée généralement ! La Partie simple BTA classique , et pour le coup sur celle la je suis de l'avis général ! Le jeu est incroyablement bon !Les graphismes en pixel arts sont splendides , les animations incroyables , le jeu est long pour le genre , c'est fun , ça bouge bien , c'est dynamique , on peut y jouer jusqu'à 6 ( bon c'est injouable mais l'option est la )Bref ! C'est peut-être un des meilleurs BTA pour s'amuser entre potes sans se prendre la tête !Sur cet aspect la je lui collerais un bon gros 16/20Maintenant on va voir l'autre facette du jeu , si on veut vraiment le doser comme il se doit , car le génial Street Of Rage 4 a placé la barre ultra haute sur ce point là , entre le Scoring avec les Ranks S a essayer d'obtenir et dans 6 modes de difficultés, + les ajouts de coups a débloquer pour chaque personnages ! Après 80 heures sur Xbox et + de 80 sur Switch , je n'ai toujours pas tout réussi encore aujourd'hui ! Et je ne parle même pas du mode Survie.Mais revenons TMNT Shredder's Revenge , après 3 parties terminées , une avec les enfants , une avec un pote et une solo.Je me dis aller maintenant je vais aller en profondeur , je vais dans le mode Arcade , qui a un petit Ladders , je me dis que c'est ici que le Scoring prends son ampleur ... Et la , c'est la douche froide , en fait je me rends rapidement à l'évidence , IL Y A RIEN A CREUSER DU TOUT SUR CE JEU !!!Le Scoring est anecdotique , car vous savez quoi ?Les combos ne compte pas !!! Le compteur est bien présent , mais il est juste la pour faire joli !Tu peux faire le niveau 1 en jouant n'importe comment , et 1 en jouant avec des combos de + 400 coups , tu auras surement le même score a la fin du niveau !En fait ce sont le nombres d'ennemis tués que fait monter ton Score !Mais les mecs c'est zéro intérêts ça !!! Si c'est le nombres de mouches volantes que j'aurais réussi a tuer dans le niveau 3 qui fera la différence de score entre moi et les autres ... excusez moi du terme , mais c'est de la merde !Bref pas de Scoring , et c'est pas le seul défaut , pas de sauvegarde dans le mode Arcade ... Tu a intérêt a avoir 2 bonnes heures devant toi !Alors je me dis bon , on va quand même essayer le mode Extrême du jeu , et la , encore une mauvaise surprise ! C'est exactement le même jeu ! Pas d'ennemis en plus , rien ! Juste qu'ils tapent plus fort !La aussi la comparaison avec SOAR4 fait mal , car lui avait 6 modes de difficultés , et pas seulement des ennemis qui tapent plus fort , mais beaucoup + d'ennemis a l'écran , une agressivité accrue , une vitesse de déplacement supérieur , bref ça changeait énormément le jeu. La Rien de tout ça !On va rajouter aussi en défauts les 7 personnages , c'est très cool d'en avoir autant quant on pouvait s'attendre a seulement 4 , mais au final , ils se jouent tous de la même façon , tu sais jouer avec Léonardo ? Bah tu prends Splinter tu joue de la même façon , ça fonctionne !Encore une fois j'en reviens a SOR4 , mais lui avait déjà beaucoup plus de personnages , mais en + de ça ils se jouaient pratiquement tous différemment les uns des autres !Bref j'ai quasiment rien entendu de tout ça , sur les avis et tests que j'ai pu voir !Mais si tu joues a Tortues Ninja pour le poncer et le maitrisé dans tout les sens .... Bah c'est le néant en fait !Ma note pour le dosage intensif du jeu : 6/20C'est vraiment un jeu ou il faut y jouer entre pote sans se prendre la tête pour s'amuser et rien d'autre ! ( et c'est un des meilleurs BTA sur ce point la )Si tu le prends en voulant exploser tout les compteurs comme SOR4 ... NON surtout pas !Vous en pensez quoi ?