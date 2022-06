Rematé hier, et que dire film légendaire sorti en 1966 et qui n'a pas prit une ride, quasiment 3h de pure bonheur ! Tu t'ennuies pas une seule fois, les personnages très attachants, Tuco qui est un salopard mais que tu peux pas t'empêcher d'aimer, Blondin qui est pas tout clean non plus! La VF qui est incroyable avec son lot de réplique culte !La scène de fin en duel à trois, le camp de prisonnier, l'introduction des personnages avec le thème principal remixé pour chacun...l'évasion de Tuco, le combat des soldats pour le pont...et enfin cette scène légendaire avec la musique qui l'est tout autant !Je pense que ça restera à jamais mon film préféré !Petit bonus: