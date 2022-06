Pour ceux qui lisent les scans.... Vos avis ?



- 2 empereurs qui "meurent" en 2 pages et on retourne même pas sur eux après ? (surtout que dans le 1052, 1 semaine s'est écoulée dans le manga) Really ?



- Une chiée de personnages dont on ne sais pas la situation (les calamités de Kaido, l'équipage de Big Mom ?)



- Zoro miraculeusement déjà débout en forme alors que le sérum "Minks" est censé avoir des effets terribles...



Et j'en passe pour l'instant, c'est décevant et il reste 2 chapitres avant la fameuse pause d'un mois (donc fin d'arc ou pause en plein "BOOM") ? Bizarre...