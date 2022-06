- Xbox s'associe en priorité avec Samsung pour apporter le gamepass sur TV connecté. - Le 30 juin 2022. https://news.xbox.com/en-us/2022/06/09/whats-next-for-gaming/?ocid=Platform_soc_omc_xbo_tw_Photo_lrn_6.9.1 - Apporter l'application Xbox aux téléviseurs intelligents Samsung 2022. - Extension de Xbox Cloud Gaming à d'autres pays. - Apporter de nouvelles expériences de jeu à Microsoft Edge et Windows 11. - Déploiement des mises à jour pour les membres Xbox Game Pass. - Présentation de plus d'options pour vous exprimer avec Xbox Design Lab.

posted the 06/09/2022 at 12:20 PM by geralt