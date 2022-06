L'histoire se répète. Depuis ce matin, plusieurs revendeurs US ont retiré le jeu des listes de précommande. Contacté par IGN, Ubisoft dément l'annulation mais confirme que le jeu ne sera pas disponible durant l'année fiscale 2022-2023.Cependant, Ubisoft ne donne aucune nouvelle fenêtre de sortie pour le jeu. Mais ce ne sera donc pas avant Avril 2023 au plus tard. Rappelons que le jeu devait sortir initialement en Janvier 2021.

posted the 06/04/2022 at 09:26 PM by jofe