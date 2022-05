Kadokawa Games, filiale de la division jeux vidéo de Kadokawa, annonce la cession d'une partie de ses activités et des licences comme Lollipop Chainsaw, Demon Gaze, Natural Doctrine, God Wars, The Lost Child, Relayer, Root Letter, Root Film et LoveR au nouveau studio Dragami Games créé par Yoshimi Yasuda et Satoshi Fuyuno, deux anciens vétérans de Kadokawa Games. Par ailleurs, le studio japonais Extreme, qui possède Masaya Games, prévoit de prendre une participation dans Dragami Games avec Kadokawa.A noter que le conglomérat médiatique Kadokawa Corporation a réorganisé sa structure le 1er octobre 2020, avec notamment le remplacement de ses six départements initiaux par treize groupes différents qui sont tous dirigés par un « agent en chef ».- Groupe Edition- Groupe Littérature et Film- Groupe Anime- Groupe Digital- eXperience Group- Groupe du marché mondial- Groupe Légal- Groupe Marketing- Groupe Manufacture & Logistique- Groupe des Ressources Humaines- Groupe Financier- Groupe de Contrôle InterneL'année dernier, Kadokawa Corporation a formé une alliance de capital avec CyberAgent et Sony Group Corporation dans le but de renforcer sa présence dans l'industrie du jeu vidéo et de l'animation afin de sécuriser sa stratégie médias mixtes et l'expansion de ses licences dans le monde. CyberAgent et Sony Group Corporation détiennent une participation de 1,93% dans le capital de Kadokawa Corporation.Tencent a fait l'acquisition d'une participation de 6,86% pour 30 milliards de yens en novembre 2021. La Master Trust Bank of Japan et le fonds d'investissement KSD-NH restent le premier et le deuxième actionnaire. La quatrième n'est autre que l'ancien directeur représentatif et président Nobuo Kawakami.