Star Citizen

Alors que l'Invictus Launch Week bat son plein et que les nouveaux joueurs viennent tester Star Citizen en créant des comptes par dizaines de milliers, CIG en profite pour promouvoir ses vaisseaux ou véhicules, certes jouables gratuitement jusqu'au 31 mai, mais aussi et surtout achetables, de quoi continuer à abreuver en millions le financement participatif de ce projet titanesque.Si le petit camion de Drake, le MULE, devrait être lancé en fin d'événement, aujourd'hui est un sacré jour pour Star Citizen car c'est un vaisseau iconique qui est lancé et est jouable gratuitement : le. Et bien sûr, il est aussi disponible à l'achat.Fortement inspiré du X-wing avec ses ailes en X repliables, le Scorpius est un chasseur biplace, puisqu'un second joueur pourra prendre les commandes de la puissante tourelle rotative dont est équipé le vaisseau et qui lui permet d'opposer une riposte aux attaques d'où qu'elles viennent.Superbe, le Scorpius est aussi très cher, et si vous souhaitez l'ajouter de façon permanente à votre hangar sans l'acheter en récoltant les crédits nécessaires dans le jeu, il vous en coûtera la coquette somme de 250€ environ ... le prix pour bénéficier sans attendre d'un vaisseau que beaucoup décrivent déjà comme trop puissant et qui pourrait être nerfé à l'avenir.