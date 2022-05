Star Citizen

Rebelotte cette année, le mois de mai apporte avec lui l'Invictus 2952, un événement dans le jeu pendant lequel, jour après jour et sur une durée d'une semaine environ, les joueurs vont pouvoir tester les vaisseaux de combat d'un constructeur en particulier.Du 20 au 31 mai, Star Citizen vous propose de vous rendre sur la géante gazeuse Orison afin d'y tester différents vaisseaux, et le toutcar pour l'occasion, vous aurez juste besoin de vous créer un compte sur le site web du jeu ( cliquez ici pour ce faire ).Aujourd'hui vendredi 20 mai, premier jour de cette semaine spéciale, ce sont les vaisseaux d'Anvil Aerospace qui sont à l'honneur, avec en particulier le tout nouveau Anvil Legionnaire, un vaisseau d'abordage et de piratage prévu pour tanker les tirs de gros vaisseaux et s'y attaquer en permettant à des soldats de s'infiltrer. À l'état de concept (donc pas encore jouable), ce vaisseau peut dans l'immédiat être précommandé pour une centaine d'euros. Tous les vaisseaux Anvil sont par ailleurs proposés à la vente, du petit chasseur monoplace Arrow à 70€ à l'énorme Carrack vendu 650€, si vous avez la flemme de les farmer en jeu et que vous avez de l'argent à ne plus savoir quoi en faire.Voici la vidéo de promotion de l'événement :À noter que Chris Roberts a publié une lettre expliquant par ailleurs l'état d'avancement du jeu. CIG, qui approche désormais les 1000 employés, avance sur les technologies liées à la persistance, lesquelles permettront prochainement d'atteindre le graal tant espéré par les joueurs et l'entreprise : faire en sorte que chaque objet, épave ou arme, laissé par un joueur à un endroit donné, y reste jusqu'à ce qu'il soit ramassé. Et que les milliers de joueurs de Star Citizen puissent tous jouer en même temps, et ne soient plus répartis par lots de 50 sur différents serveurs (dans les faits, c'est une collection de serveurs interconnectés et répliqués qui permettra à tous les joueurs de se croiser en même temps). Cela devrait voir le jour en version de test cette année pour un déploiement en 2023 et ainsi marquer le passage de Star Citizen à la version 4.0, laquelle apportera également un nouveau système au jeu : Pyro.En attendant, Star Citizen continue de battre des records de financement et de joueurs qui sont toujours plus nombreux à rejoindre l'aventure malgré son développement extrêmement lent (il faut dire que l'entreprise met le paquet sur la version solo du jeu, Squadron 42). Star Citizen continue de s'améliorer patch après patch, et malgré son statut d'Alpha intégralement en anglais, avec divers bugs plus ou moins ennuyeux, il propose une expérience fluide, visuellement inégalée (rare sont les jeux aussi détaillés) et un contenu suffisamment riche pour que les nouveaux venus y trouvent largement leur compte pour une cinquantaine d'euros environ.Rien d'étonnant alors à ce que le jeu bénéficie d'une exposition croissante, surtout auprès de la communauté anglophone, à l'image de ce gif partagé notamment sur Reddit il y a quelques jours et qui a été vu plusieurs millions de fois Notez enfin que l'Invictus est l'occasion de bénéficier de deux packs à prix réduit pour débuter le jeu : l'Avenger Titan à 69€ ou le C8X Pisces à 49€ . Tous les deux constituent un excellent choix pour acquérir le jeu avec un vaisseau suffisamment versatile pour pouvoir tester pas mal de choses dans le système Stanton.