Duke Nukem Forever a changé plusieurs fois de moteur au cours de son développement. Au départ, en 1997, il était prévu avec le moteur de Quake II, puis est passé en 1998 à l'Unreal Engine, ce qui a obligé les développeurs à recommencer le travail de zéro. En 2002, ils repartent une nouvelle fois de rien. Tout devient plus flou à partir de ce moment-là. On sait qu'en septembre 2004, 3D Realms a choisi un nouveau moteur physique, le Meqon qui semblait être d'une excellente qualité avec la possibilité de détruire un mur brique par brique. En janvier 2007, il est confirmé que le jeu est toujours resté sur un moteur graphique basé sur celui d'Unreal. Gearbox Software reprendra par la suite le développement au stade laissé par 3D Realms...

posted the 05/11/2022 at 09:09 PM by altendorf