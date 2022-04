Star Citizen

Star Citizen, c'est une version 4.0 qui peine à arriver et un jeu qui continue d'enchaîner les patchs légers (à l'instar de cette version 3.17) mais aussi les millions, 2022 étant jusqu'à présent la meilleure année de financement participatif pour la vision de Chris Roberts (portant à plus de 450 millions de dollars cumulés le total).En 3.17, vous allez pouvoir mieux customiser votre personnage, vendre votre loot, docker votre vaisseau à un Starfarer afin de faire le plein, vous réveiller à l'hôpital Maria sur la planète Hurston, visiter une rivière sur la planète Microtech (la première du jeu) et évidemment acheter un nouveau vaisseau pour environ 90€ ( le Hull A , annoncé il y a 7 ans). Pas mal de joueurs parlent également d'améliorations significatives des performances, vous me direz dans les commentaires si c'est effectivement ce que vous constatez.Voici la vidéo promotionnelle du patch :A bientôt dans le Verse !