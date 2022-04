Le VRR sur ps5 fait des miracles pour ceux qui ont une tv compatible avec cette technologie.Insommniac a encore fait des miracles avec l'implémentation de cette technologie dans leurs jeux (Miles Morales, Ratchet & Clanck, Spiderman Remastered).Une moyenne de 20 - 30 FPS en plus sur ces jeux !En mode fidélité sur Ratchet par exemple, on passe de 30 fps à 50fps avec le ray tracing et en 4k native !