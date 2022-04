À Tokyo, le reporter américain Jake Adelstein, âgé de 24 ans, intègre le service police et justice du « Yomiuri Shimbun », le plus grand quotidien japonais. Alors qu’il collabore avec la police locale, il est contacté par la mafia. Il devient un interlocuteur des yakusas tout en continuant d’être un informateur de la police. Mais cette position ambivalente n’est pas sans danger.Très bonne surprise pour ma part, le retour de Michael Mann, on sent bien ca touche personnelle sur plusieurs point, tout est bon depuis la photographie jusqu'à ost, ca fait un bail qu'une série ne m'avait pas autant captivé.Dispo sur HBO