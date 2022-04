Hello les gamekoïts, est ce que l'un d'entre vous possède une Mega SG par hasard?? Je viens de recevoir la mienne mais je ne peux pas y jouer du fait que la manette (filaire) que j'ai acheté neuve (donc jamais utilisée) ne fonctionne pas c'est la retro bit : https://www.amazon.fr/Retro-Bit-Official-Controller-6-Button-Genesis/dp/B07H3S5NNS?th=1 Pourtant il est marqué qu'elle est compatible avec la Mega SG, je n'ai pas d'autre manette là pour voir si c'est vraiment celle que j'ai acheté qui est défectueuse. Quelqu'un pour m'aider please !

posted the 04/22/2022 at 07:37 PM by popomolos