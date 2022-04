Bonjour, voici la quantité exacte de PV que vous perdez quand vous saignez dans Elden Ring :Sur son wiki, Fextralife annonce une perte de 15%, or c'est un peu plus que cela.Il est d'ailleurs surprenant que cette info soit erronée, alors que les tests et les calcul à effectuer sont simples.Toujours est-il que le bleeding est vraiment pété et qu'il mériterait grandement de subir un nerf. Certes, d'autres choses sont à corriger, comme la folie, mais le proc du saignement est malgré tout aberrant.PS : D'après moi ces nerfs devarient s'appliquer à la fois au PvE et au PvP.