Revue du célèbre youtubeur 'HDTVTest' connu pour ses qualités de revue dans le domaines des écrans.Il livre son analyse sur le modèle très attendu par les joueurs et surtout les PCistes... La LG C2 de 42 pouces.Résumé :- Des améliorations au niveau de l'image par rapport aux modèles précédents.- Apparition du Chroma 4:4:4 pour les PC.- Dégradation de l'insertion d'image noire.- Variation de teinte des couleurs sur les bords de l'écran.- Un son de moindre qualité que sur les autres tailles dû à la petite taille.Plus qu'à attendre la comparaison avec le modèle de Sony!

Like

Who likes this ?

posted the 04/09/2022 at 12:57 PM by yobloom