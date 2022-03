alors je sais que c'est pas necessairement le lieux mais je suis tombé sur ce deal https://www.dealabs.com/bons-plans/des-le-21-mars-roulette-royale-burger-king-2328009 qui m'a permis d'avoir un menu royal gratuit (160 couronnes) ,donc plutot sympaapparemment ca reviendra tout les mois si j'ai bien compristelechargez l'appliconnectez vouslancez la roue ,et hopjeux 100% gagnantles lotMenu Whopper à 5€Big King à 2€160 couronnes (= 1 menu royal par ex)-15% sur l'addition100 couronnes (= 1 burger iconique par ex)60 couronnes (= 1 snack ou un dessert par ex)

posted the 03/24/2022 at 05:14 PM by skuldleif