Comme prévu donc c'est une solution comparable au DLSS mais sans IA et qui marche sur tout.Petit comparatif : https://slow.pics/c/dil9Gelb Vous pouvez utiliser les touches gauche/droite pour switcher entre : natif < FSR 2.0 > FSR 1.0Et les touches haut/bas pour switcher entre mode qualité et performance.On constate qu'effectivement certains trucs sont mieux que le natif, l'antialiasing sur les lumières en bas, les tours au fond qui ont des détails plus fins, les textures des murs sont plus sharp aussi.