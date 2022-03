Bon voila, j'ai persisté mais le jeu ne semble pas vouloir qu'on le termine, le jeu plante ou se bloque dés qu'on a atteint un stade du jeu, c'est juste une honte que le jeu soit sorti sur PS4 dans son état actuel, le jeu n'a pas été tester, c'est pas possible de l'avoir mis sur PS4 avec autant de crash et de bug.

Je suis bloqué face à un monstre où quand il cast son sort, ça bloque le combat instant, tu ne peux rien faire le jeu n'avance plus.



Gameplay: Numération de tout les bugs du jeu:



- Le jeu crash à n'importe quel moment toutes les 20mins environ.

-Tes personnages, des fois ne peuvent plus bouger

-Tes personnages sont en dehors de la map

-Tu peux mourir en entrant dans un combat et avoir un game over, c'est pas une blague...

-Les ennemies dés qu'ils arrivent pas à lancer un sort, il bloque un combat et donc tu dois reset...

Le menu est bugé comme pas possible, la page de sorts n'arrive pas à s'afficher ou bien des compétences dans les gemmes équipés changent de stats pour je ne sais quelle raison.

-La vente d'objet est relou car tu peux même pas choisir la quantité et tu es obligé de vendre tes objets un par un. Génial, c'est censé être une chose basique portant

Les Dialogues dans les cinématiques, des fois c'est doublé et parfois non, je comprends pas vraiment.

-Le son du jeu qui disparaît parfois et du coup, tu dois recharger la save.

La map te rend aveugle et ça lag énormément que t'as l'impression que ça va crash.



Je recommandes pas vraiment de faire le jeu sur PS4 du moins, c'est un jeu full bugué. Je conçois que ça a été fait par une petite équipe mais delà ne pas avoir tester le jeu sur PS4 et que cette version soit pas jouable voila non.