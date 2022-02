Salut !Vous connaissez le cadeau voyageur ? Non ? Je vous laisse alors avec la vidéo de l'ami J-F, qui est le maître de cérémonie de ce concept !Après être passé entre les mains de Ryu Gaming, Final Gear et Foxx Parlons Peu Parlons jeu, il est donc entre mes mains, et j'en ai donc fait un Unboxing !Que pensez-vous de ce concept ?Vous auriez pris quoi, vous ?Pensez-vous que le cadeau peut faire le tour de la France avant de revenir en Belgique ?