Plus qu'un jour avant l'arrivée sur Terre du BGEces 990 jours d'attentes auront étés longs depuis l'annonce du premier trailer lors de l'E3 2019 mais ils se sont écoulés.Bon cette fois je retourne à ma niche, je ferais pas d'article J-0 lolbon ok quand je recevrais le jeu peut-être, faudra bien que le monde entier ait connaissance de cette info inutile.

posted the 02/24/2022 at 03:30 AM by chiotgamer