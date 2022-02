Nous sommes le 23 février et c'est le 5eme anniversaire de Nier Automata! Que le temps passe vite! Le jeu vient de franchir le cap des 6 millions de vente et un live est dédié aujourd'hui! Peut-être que la rumeur de l'anime va être dévoilé. On verra bien!Et pour finir une petite image pour @Suzukube de la meilleure cosplayeuse de 2B alias Leneth.

posted the 02/23/2022 at 01:46 AM by lion93