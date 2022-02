Collection

C'est grâce à un post FB de Hamster Joueur que j'ai réussi à me procurer le fameux collector de Horizon FW, que je n'avais pas réservé en temps et en heure et qui m'étais un peu passé sous le nez il y a de cela quelques mois. Erreur réparée pour le coup!Du coup c'est avec plaisir que je vous présente ce superbe collector que vous avez probablement vu et revu un peu partout, mais bon, quand on aime on ne compte pas ...(La version physique du jeu n'est pas comprise dans le collector, eh non, uniquement disponible en téléchargement, c'est un cadeau que j'ai voulu exposer avec