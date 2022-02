C'est lors d'un communiqué que le producteur du jeu s'excuse de l'état merdique de son bouzin.

Il ne se foutrait pas de la gueule du monde lui aussi?



Et aussi, il attend quoi Spencer pour tataner des tronches et dire a ses collaborateurs d'arrêter un peu leurs connerie et de se mettre sérieusement au boulot?



Plus d'un ans que la console est sortie, maintenant faut y aller, faut sortir des pepites, des jeux qui te donne envie de rester car pour le moment.... aie aie aie.



Sa me fou en colère ces connerie tiens.