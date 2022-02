J'ai profité de la récente mise à jour "dissidence" pour essayer de me remettre à apex legends après quasiment plus de deux ans, et jusqu'à présent j'arrive toujours pas à me faire au gunplay que je trouve très imprécis et foireux, pourtant j'ai aucun mal avec le multi de titanfall 2 et le multi des call of fait par respwan, mais je sais pas pourquoi c'est "pourri" sur apex legends, je suis loin d'être un pro player, mais je suis pas nul non plus, je me demande si c'est juste moi, ou d'autres ont cette impression aussi ?