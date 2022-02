Bon j'ai pas terminé le jeu mais j'en suis à la dernière bataille, je peux donner un avis définitif du jeu.Ce jeu m'aura donné quand même des crises de nerfs sur certains aspects mais dans l'ensemble l'expérience était très agréable.On commence avec le gameplay, on possède 5 classes au total, chaque classe ou job est spécialisé dans un domaine mais on va pas se mentir que dans l'ensemble on utilisera seulement 2 ou 3 voir 1 seule tout dépendra bien évidement de la map mais les Scoop sont sans doute la classe la plus dopé du jeu grâce à leur mobilité surtout.Au fur à mesure le jeu gagne en intensité, au début il faut le reconnaître, vous allez un peu rouler sur le jeu, une fois que vous aurez compris la map. Mais il est vrai que parfois certains map sont assez bâtard avec vous surtout la première fois.Genre je pense à l'apparition de la Valkyrie quand vous faites exploser le deuxième radiateur du tank et que vous savez pas qu'elle allait apparaître et qu'il vous reste plus de CP et elle déconne tout au prochain tour ou bien quand vous faite une map la 1er fois et que vous prenez un perso et qu'il meurt au bout de 2s car vous savez pas qu'il y'avait 5454545 soldats tank ou boss autour de vous. Je pense notamment à la map défi de la classe de Rosy ou bien face à la Valkyrie Du coup, vous mettez en place une stratégie une fois que vous avez connaissant de la chose.Mais il y'a une seule chose qui est encore plus relou!!!! La fucking RNG de tes putains de personnage qui ratent des fois absolument tout, j'avais envie de les tuer moi-même mes persos quand ils rataient la cible à 10cm ou bien les ennemis qui se mettaient en mode Ultra-instinct ( coucou le sniper de la map défi tank )Bref, c'était cool et dans l'ensemble je me suis quand même bien amusé. Coté histoire, on va dire agréable, d'ailleurs j'ai vu qu'ils avaient repris des persos de Skies of Arcadia lol.Voila conclusion, c'est un très bon jeu, j'aurais aimé aussi une vitesse X2 pour que les ennemis se déplacent plus rapidement car c'était long parfois.