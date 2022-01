Top objectif.



Voici les 20 licences appartenant actuellement à un des 3 constructeurs (Nintendo, Microsoft, Sony) qui ont vendu le plus de jeux dans leur histoire. Il s'agit de toutes les licences de ces 3 constructeurs ayant dépassé les 20 millions de ventes!



Remarques :

-je compte à chaque fois les spin-offs dans les ventes (comme en atteste le nombre d'épisodes)

-Je ne compte pas la gamme "Wii" comme une licence. Ni la gamme "Super" du temps de la super Nintendo. Ni la gamme "64", bref vous avez compris.

-Même chose pour les gammes "Kinect", "VR" "EyeToy", "Singstar" and co que je qualifierais de "licences à accessoires".





20. Gears (Microsoft)

Nombre de jeux : 8

Ventes : 25 Millions



20. Spyro (Microsoft)

Nombre de jeux : 13

Ventes : 25 Millions



20. The Last of Us (Sony)

Nombre de jeux : 3

Ventes : 25 Millions



20. Spider-Man (Sony)

Nombre de jeux : 2

ventes : 25 Millions



19. Ratchet & Clank (Sony)

Nombre de jeux : 15

ventes : 30 Millions



18. Fallout (Microsoft)

Nombre de jeux : 10

Ventes : 35 Millions



17. Kirby (Nintendo)

Nombre de jeux : 26

Ventes : 35 Millions



16. Uncharted (Sony)

Nombre de jeux : 7

Ventes : 45 Millions



15. Overwatch (Microsoft)

Nombre de jeux : 1

Ventes : 50 Millions



14. Diablo (Microsoft)

Nombre de jeux : 4

Ventes : 50 Millions



13. Crach Bandicool (Microsoft)

Nombre de jeux : 19

Ventes : 50 Millions



12. God of War (Sony)

Nombre de jeux : 8

Ventes : 50 Millions



11. The Elder Scrolls (Microsoft)

Nombre de jeux : 11

Ventes : 60 Millions



10. Donkey Kong (Nintendo)

Nombre de jeux : 28

Ventes : 65 Millions



9. Super Smash Bros (Nintendo)

Nombre de jeux : 6

Ventes : 65 Millions



8. Animal Crossing (Nintendo)

Nombre de jeux : 9

Ventes : 70 Millions



7. Gran Turismo (Sony)

Nombre de jeux : 12

Ventes : 80 Millions



6. Halo (Microsoft)

Nombre de jeux : 14

Ventes : 80 Millions



5. Zelda (Nintendo)

Nombre de jeux : 26

Ventes : 120 Millions



4. Minecraft (Microsoft)

Nombre de jeux : 4

Ventes : 240 Millions



3. Pokemon (Nintendo)

Nombre de jeux : 23

Ventes : 380 Millions



2. Call of Duty (Microsoft)

Nombre de jeux : 30

Ventes : 400 Millions



1. Mario (Nintendo)

Nombre de jeux : 81

Ventes : 770 Millions (au total)

-Super Mario : 400M

-Mario Kart : 150M

-Mario Party : 50M

-Mario Sports : 30M

-Mario RPG : 25M





Verdict :

Microsoft : 10 licences

Nintendo : 7 licences (11 si on compte les sous-séries de Mario séparément), dont 6 dans le top 10

Sony : 6 licences



Bref, Nintendo est toujours devant en termes de licences. Mais oui, Microsoft semble avoir investi sur de bons chevaux!