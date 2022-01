Bonjour,Demain,(à 17h chez nous), sort sur PC le jeudu studio Whitemoon GamesIl s'agit d'unen, son modèle économique est le(à priori surtout du cosmétique dans la boutique).Il sera, et disposera donc d'un serveur dédié FR.Pour le télécharger et y jouer demain, direction ici :Voici une vidéo datant de Mai 2021 (pour la closed beta de l'époque) pour vous donner un aperçu.

posted the 01/24/2022 at 02:02 PM by arquion