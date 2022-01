Le concept est extrêmement simple

On entend de plus en plus parler de, un jeu qui ne paie pas de mine pour cause ses graphismes pas très engageant mais ne vous fiez pas aux apparences car c'est typiquement le genre de jeu où vous vous dites "allez une dernière partie" et à 2h du mat vous êtes encore dessus.- Vous contrôlez le personnage- Le personnage tire automatiquement- On gagne de l'expérience qui permet d'avoir de nouvelles armes et/ou de les upgrader.- Le but est de survivre 30 minutes