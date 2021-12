Je me pose une question concernant la batterie de la switch : est ce que ça ne réduit pas la durée de vie de la batterie de la laisser en charge en permanence dans le dock ?? Car j'ai toujours lu comme quoi il valait mieux faire des cycles entiers ( utiliser de 100% à 0%) plutôt que de charger/ décharger sans cesse une batterie. Pour ceux qui l'ont depuis 3 ou 4 ans, vous le ressentez ?

Like

Who likes this ?

posted the 12/28/2021 at 08:59 PM by j49