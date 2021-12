En attendant d'avoir des nouvelles de leur nouveau jeu, Gen Design fête les 20 d'Ico avec des messages de professionnels très reconnus publié dans un numéro spécial du Weekly Famitsu !Parmi ses nombreux noms vous allez sûrement en reconnaitre quelques uns !compositrice du jeu, mais aussi de la légendaire B.O de, légendaire créateur deet de, co-créateur de, patron de From Software et créateur de Dark Souls, Bloodborne, Sejiro et Elden RingLe créateur de No More Heroes, Suda 51, a fait l'éloge de la méthode de sauvegarde unique du jeu, dans laquelle Ico et Yorda doivent s'asseoir ensemble sur un canapé en pierre pour sauvegarder le jeu. Suda a déclaré que c'était son inspiration pour économiser sur les toilettes dans No More Heroes.Il y a encore pleins d'autres messages avec notamment), le réalisateur) ou bien encore(Tetris Effect, Rez) !!Sacrés beaux hommages !