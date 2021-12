j'ai pas pu résister...A peine Yakuza 4 fini que j'enchaine avec l'ouverture du 5ème opus de Yakuza.Un épisode un peu particulier, car il a bénéficié de 3 ans de développement (contre 1 normalement) et d'un tout nouveau moteur.Pour ses créateurs, Yakuza 5 est une sorte de reboot de la série : voilà qui promet !Si vous souhaitez que je stream la suite, faites signe ! Et pensez à vous abonner

posted the 12/17/2021 at 06:18 PM by obi69