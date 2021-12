Astro City Mini V est une nouvelle version de l'arcade mini que SEGA a mis en vente cette année. Il arrivera avec un écran vertical au format TATE et 22 shoot'em up classiques pour en profiter.SEGA a annoncé aujourd'hui qu'il commercialisera l'année prochaine un nouveau jeu d'arcade mini, très similaire à l'Astro City Mini qu'il a mis en vente cette année mais avec une différence fondamentale : il aura un écran vertical. Cet Astro City Mini V comprendra 22 jeux classiques, à la fois de la société elle-même et de tiers, qui profiteront du format TATE.Son prix au Japon s'élève à 19 580 yens, soit 152 euros si nous effectuons le changement direct, mais qui serait probablement plus proche de 172 euros si l'on prend en compte le prix du modèle précédent. Pour le moment, oui, son arrivée sur le marché europeen n'a pas été confirmée.Ci-dessous, vous pouvez voir la bande-annonce de présentation de cette nouvelle mini arcade, dans laquelle, en plus des jeux inclus, la console est également montrée sous tous ses angles ; Grâce à sa vue arrière, nous pouvons voir qu'il aura de multiples connexions pour les périphériques d'arcade qui nous permettront de jouer dans des alternatives, avec des commandes alternatives au clavier intégré à la machine.Les 22 jeux sélectionnés pour cette version de l'Astro City Mini sont complètement différents de la sélection de 36 titres pour le modèle précédent, car ils sont choisis pour tirer parti de la disposition verticale de l'écran de la console. C'est pourquoi nous allons rencontrer de nombreux shoot'em up classiques, des années 80 et 90, comme Moon Cresta, un jeu PlatinumGames qui recevra une suite tardive en 2022.Action Fighter (1986)Armed Police Batrider (199Batsugun (1993)Battle Bakraid Unlimited Version (1999)Cosmo Police Galivan (1985)Desert Breaker (1992)Dogyuun! (1992)Gunbird (1994)Kingdom Grand Prix (1994)Moon Cresta (1980)Out Zone (1990)Raiden (1990)Samurai Aces (1993)Shark! Shark! Shark! (1989)Sonic Wings (1992)Strikers 1945 (1995)Tatsujin (198Terra Cresta (1985)Truxton II (1992)VV (1993)Wrestle War (1989)Zaxxon (1982)