"Je suis ravi que nous ayons fait une offre pour accueillir Asmodee dans notre groupe en pleine croissance. Cette arrivée devrait nous permettre de devenir un écosystème de jeu indépendant de premier plan à l'échelle mondiale, avec plusieurs positions de leader sur le marché, conformément à la stratégie d'Embracer, qui consiste à s'appuyer sur des entrepreneurs et des créateurs passionnés grâce à un modèle d'exploitation décentralisé" - Lars Wingefors, cofondateur et PDG d'Embracer Group

"Nous franchissons une étape importante dans la réalisation de notre stratégie de conservation des actifs et de fusions et acquisitions. Nous avons acquis huit titres durables et appréciés et avons ajouté une équipe talentueuse qui a de l'expérience dans les opérations en direct et l'édition mobile internationale. Je suis enthousiaste à l'idée de continuer à développer notre portefeuille et d'explorer d'autres opportunités en Asie, où le talent et le marché des jeux mobiles dépassent le reste du monde" - Ken Go, CEO de DECA Games

"Nous travaillons avec Bytex depuis de nombreuses années et ils ont été un partenaire fantastique pendant notre croissance au cours des 14 derniers mois. Je suis ravi qu'ils fassent désormais partie de la famille Saber, et j'espère qu'ils seront une ressource pour l'ensemble du groupe" - Andrey Iones, COO et co-fondateur de Saber Interactive

Détenu par PAI Partners en tant qu'actionnaire majoritaire depuis 2018, Asmodee va prochainement rentrer dans le giron d'Embracer Group pour pas moins de 2,75 milliards d'euros et deviendra d'ailleurs le neuvième groupe opérationnel de l'ogre norvégien.Embracer Group a également acquis le studio mobile Jufeng de Gaea Studio. Grâce à cette acquisition, DECA Games a accès à une base de talents en Chine, ce qui lui permettra de poursuivre sa croissance dans la région Asie-Pacifique. La filiale DECA Games a également acquis deux titres mobiles (Hero Hunters et Killshot Bravo) de Hothead Games.Enfin, Embracer Group se renforce avec Bytex, un studio réputé en matière d'assurance qualité et de développement basé à Saransk, en Russie.Embracer Group est composé de neuf groupes opérationnels :Amplifier Game Invest -> C77 Entertainment, Misc Games, DESTINYbit, River End Games, Tarsier Studios, Palindrome Interactive, Rare Earth Games, Vermilia Studios, Plucky Bytes, Silent Games et FRAME BREAKCoffee Stain -> Box Dragon, Coffee Stain North, Coffee Stain Studios, Ghost Ship Games (30%), Lavapotion (60%) et Other Tales Interactive (20%)The Gearbox Entertainment Company -> Gearbox Software/Gearbox Publishing et Gearbox Studio QuébecDECA Games -> DECA Games Berlin, DECA Games Bulgaria, A Thinking Ape, IUGO Mobile Entertainment et Jufeng StudioKoch Media/Deep Silver -> Dambuster Studios/Free Radical Design, Fishlabs, Milestone, Warhorse Studios, Vertigo Games, Deep Silver Volition, Voxler et Flying Wild HogTHQ Nordic -> Alkimia Interactive, Ashborne Games, Black Forest Games, Bugbear Entertainment, Experiment 101, Grimlore Games, Gunfire Games, HandyGames, Mirage Game Studios, Nine Rocks Games, Pieces Interactive, Piranha Bytes, Rainbow Studios, Pow Wow Entertainment, Appeal Studios, KAIKO, Massive Miniteam et Gate21 d.o.oSaber Interactive -> Saber Interactive Belarus, Saber Interactive Portugal, Saber Interactive Russia, Saber Interactive Spain, Saber Interactive Sweden, 34BigThings, Mad Head Games, Nimble Giant Entertainment, Sandbox Strategies, Snapshot Games, Zen Studios, 4A Games, New World Interactive, Aspyr Media et BytexAsmodee -> Descartes Éditeur, Days of Wonder, Fantasy Flight Games, Asterion, Space Cowboys, Catan Studio, Plaid Hat Games, Edge Entertainment, Z-Man Games, Ystari Games, Pearl Games, HeidelBÄR, Lookout Games, Repos Production, Plan B Games et Next Move4