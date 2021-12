Quand Star Wars Eclipse as été annoncé, les fan sont beaucoup réagi sur les promesses et du trailer.Et sur l'entreprise Quantic Dream connu pour des jeux comme Detroit Become Human, et pour ses méthodes de management très discutables symbolisé par leur patron David Cage.Absolute vas nous apporte quelques enlacements sur cette histoire.(Au passage, abonnez vous à sa chaine, il fait de très bonnes vidéos sur Star Wars, même si je préfère légèrement Sidemaul.)