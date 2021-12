Si Solar Ash convoque des grands jeux, il n'en oublie pas d'avoir son propre univers, et c'est absolument ahurissant de maîtrise, avec un final qu'un certain Evangelion n'aurait pas renié.

Tout est fait pour que vous soyez toujours en mouvement : même les ennemis rencontrés sont construits dans cette optique. Bien sûr, le point d'orgue est l'affrontement avec ces géants, où vous devez monter dessus tout en faisant du parcours chronométré. C'est intense et brillant, avec une caméra quasi parfaite.

Le mieux pour décrire Solar Ash serait d'imaginer Jet Set Radio X Shadow of the Colossus avec un soupçon de Mario Galaxy, car pour réactiver la machine, Rei va devoir réveiller des monstres géants qui interfèrent avec le mécanisme.

