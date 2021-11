Mon Bordel Perso

Hello la compagnie ! Je suis en train de me faire un run des films Spider Man pour me mettre dans l'ambiance avant No Way Home, et un personnage attire mon attention dans la saga Amazing.J'ai une mémoire très visuelle, et le visage de ce dernier me rappelle énormément quelqu'un. Vous me dites de qui je dois parler ? Rappelez-vous, un journaliste présente un flash info sur le personnage d'Électro dans The Amazing Spider-Man 2, et c'est lui qui joue avec ma mémoire.Ni une ni deux, je commence à chercher sur le internet, et bingo, d'autres personnes ont également remarqué que ce dernier apparaît bien évidemment dans les films du MCU, mais également dans les séries Netflix/Marvel ! (Daredevil principalement, de là à confirmer la présence de ce dernier dans le dernier Spider Man...)Vous vous dites que c'est terminé . Et ben devinez qui repointe le bout de son nez dans la dernière série MCU dénommée Hawkeye ? Ce bon vieux présentateur ! (avouez que j'ai un joli coup d'oeil ... promis j'arrête avec les jeux de mots)Le titre est trés putaclic, mais jeme devais vous partager cette information. Comme dit, c'est dans les détails que se cache le diable ;-)