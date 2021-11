Information

Le projet d'Unity est de commercialiser les outils de production ainsi acquis à tous les créateurs intéressés en tant que solution logicielle basée dans le cloud et accessible sur abonnement. Ce qui va donc permettre au plus grand nombre d'accéder à une suite d'outils créatifs hier encore réservés aux seuls clients de Weta.

Bon, pas tout à fait. Mais je suis étonné que sur le site personne n'en a parlé; sûrement focalisé sur la sortie des premiers gros jeux Xbox next gen ou pas que sontet, dit le jeu pas fini après moult années de développement.Revenons au sujet qui est la fausse disparition de la société qui appartenait au génie. Oui, je dis bien qui appartenait au réalisateur de Brain Dead qui a vendu sa société d'effets spéciaux qui fut créée pour le film Créatures celeste () ; et ça depuis 11 jours.(Le nouveau et heureux proprietaire n'est qu'autreou Technologies, au choix des puristes.Pour acquérir cette boîte à rêves, Unity signa un chèque de un milliard de dollars, plus un versement 625 millions de dollars en actions.Bref, un joli pactole auquel s'ajoute à vos lèvres la question suivante :Après avoir digéré cette information écrite depuis mon téléphone ( un calvaire ) :