Vous arrivez à supporter ces dialogues qui se résume à :



On est trop cooooool

On m'a parler de tes performances

Rivalité entre les protagonistes digne d'enfants de 8 ans



Ils sont tous inutiles et vides, je sais pas pourquoi ils s'obstinent à faire des dialogues pour un résultat pareil.Surtout que certaines courses ils parlent touuuuuut le temps !



Même en mettant dans les options le volume des voix à 0 on les entend toujours et le volume de la musique baisse dès qu'ils parlent.



J'ai la version PC gamepass donc je pense que pour modifier les fichiers du jeu c'est mort mais dans la version Steam ?