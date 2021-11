Star Citizen

Après de longues semaines de tests, l'Alpha 3.15 de Star Citizen est enfin disponible. Qu'on se le dise d'emblée : il s'agit probablement du meilleur patch dont a bénéficié le jeu de CIG depuis fort longtemps. Pour rappel, Star Citizen est encore et toujours en développement, et vu que le studio vient d'annoncer l' ouverture de nouveaux locaux basés à Manchester destinés à accueillir 1000 employés d'ici à 5 ans, il y en a encore pour un bout de temps.Mais revenons-en à cette Alpha 3.15. Qu'a-t-elle sous le capot ? Une nouvelle planète ? Un nouveau système solaire ? Qu'est ce qu'il a rend si attrayante ?Tout simplement son apport en matière de. À commencer par un changement majeur : la gestion de la mort et des blessures. On se réveillera désormais dans un hôpital si on se fait éliminer ou qu'on n'a pas pris la peine de se soigner, avec tout son inventaire personnel stocké à son point d'apparition (une ville). Fini les réapparitions magiques. Et qui dit gestion de l'inventaire, dit apparition d'un inventaire physique, avec gestion de ses items et possibilité de looter les cadavres. La vente de ces éléments récupérés arrivera ultérieurement mais est bien sûr prévue. Enfin, la 3.15 sera aussi l'occasion de tester de nouvelles missions d'infiltration et d'élimination d'adversaires dans des repaires, missions qui changent en fonction du statut du joueur (légal ou pirate).La 3.15 apporte également de nouveaux environnements, avec l'ajout de boutiques dans la ville flottante d'Orison et d'hôpitaux un peu partout pour accompagner le nouveaumédical. Bien sûr, il y a aussi de nouveaux vaisseaux, l'énorme Hercules A2 (un bombardier qui arrive avec sa mécanique dédiée de lâcher de bombes) et l'Origin 400i, un vaisseau/yacht d'exploration orienté luxe. L'un comme l'autre sont achetables dès à présent pour les joueurs riches et pressés qui ne veulent pas attendre de farmer les crédits nécessaires au sein du jeu pour pouvoir les acquérir : le A2 est à 740€ environ , le 400i à moins de 300€ Pour découvrir les nouveautés amenées par la 3.15, voici un rapide teaser récapitulatif :De bonne augure à quelques encablures de l'IAE 2951, l'événementpendant lequel Star Citizen sera accessible gratuitement.