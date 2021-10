SalutAujourd'hui je voudrais vous parler d'un jeu passer assez inaperçu chez nous, et pourtant qui vaut, pour moi, le détour. C'est Xuan Yuan Sword VII, un A-RPG sorti l'année dernière sur PC, et dont j'ai pu profiter de la sortie physique ce mois-ci sur PS4 (et One) pour y jouer et prendre mon pied !J'en ai donc fait une (longue) review !Vous y avez joué ?Si c'est le cas, vous en avez pensé quoi ?Comme moi, petite pépite ou osef ?Des jeux comme ça, ne devrait-on pas donner des coups de pouces afin qu'ils aient leurs moments de gloire et qu'on puisse avoir plus de jeux de ce genre ?Ou au moins, que les gros médias en parlent un peu plus et proposent au moins un test ?