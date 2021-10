En regardant les notes d'Eastward sur metacritique, quel ne fût pas mon étonnement en voyant qu'un site internet lui avait octroyé la note de 6/10. Le jeu n'est pas parfait (quoi que), mais je ne m'attendais pas à une note aussi proche de la moyenne.



Après lecture de la review sur le site butwhythopodcast écrite par Jason Flatt, je suis quelque peu tombé des nues. L'auteur trouve le jeu excellent à tout point de vue à une chose pres, il le trouve sexiste et raciste!



En effet, lors de la deuxième partie de l'histoire, le héro John, vit une espèce d'amourette à sens unique avec un PNJ féminin nommée Uva. Celle ci a une poitrine débordante et son animation fait en sorte que ses seins rebondissent de haut en bas. L'auteur explique, qu'outre le caractère sexualisé du personnage, la façon dont est amenée cette "amourette" nuit grandement à l'image de la femme. Effectivement, Uva est quelque peu poussée dans les bras de Johan par les vieilles femmes du village...



En ce qui concerne le côté raciste du jeu, il surviendrait un peu plus loin dans l'aventure. Une série de personnages vivant dans un décors asiatique ressembleraient à des singes. Tous les personnages sont blancs sauf cette petite bande là. L'auteur parle également du maire Hoffman (nom de famille juif) qui est très porté sur l'argent lors de la 1ère partie de l'aventure.



Pensez-vous que ce genre d'éléments soient intolérables dans une oeuvre et que cela mérite de baisser fortement une note? L'auteur dit avoir été fortement impacté par ces éléments et que cela lui a donné un goût amer lors du reste de l'aventure. N'est-ce pas le but d'une oeuvre de faire naître des émotions chez son consommateur? Aviez-vous remarqué ces éléments en faisant l'aventure?