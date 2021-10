Platiné en 72h.



J'ai pris beaucoup de plaisir sur ce nouveau tales of.



Par contre on oublie le renouveau de la série.

A part l'ambiance plus adulte et quelques variations de gameplay, ca reste du tales of.



Le renouveau c'est les graphismes qui font ps4 et c'est déjà un bel effort de la part de bandai-namco. Et la durée de développement est surement lié au nouveau moteur graphique, vu que tout le reste est deja vu.



les plus:

-Très joli

-la patte graphique en mode "peinture pointillisme"

-Gameplay nerveux et addictif

-Une partie de l'histoire...

-Enfin la disparition de l'humour pour enfant de 4 ans

-Les personnages attachants

-La pêche

-Les cinématiques en animé, ca fait toujours plaisir et certaines sont assez longues

-La musique

-La mise en scène de certaines cinématiques bien classes

-La roulade, la plus grosse révolution de la série



Les moins:

-La redondance des ennemis

-Quelques passages creepy dans l'histoire

-Tout est quand même survolé niveau thématiques et personnages

-Un gros foutoir par moments dans les combats

-...même si on a du mal à comprendre la logique de certaines histoires

-La recherche des hiboux, aussi mignons soient-ils, pour avoir des objets cosmétiques osef total, et des variations de couleurs de tenues osef total. Niveau personnalisation, faut passer à la caisse pour ne pas être ridicule.

-Certaines zones au level design old school, avec 3 couloirs et 2 cul de sac et 2 coffres.

-Les quêtes annexes disponibles au début du jeu alors que les ennemis sont level 40 ou 50. J'ai pas compris. Et en général les quêtes annexes c'est tuer tel ennemi dans telle zone. Même si cela ne m'a pas dérangé ca.

-Les bugs toujours pas résolus des discussions au coin du feu. (t'entends des personnages parlés, et à l'ecran tu vois des gens ouvrir la bouche mais c'est pas eux qui parlent XD )



8/10