My life

Ma Life de looser a encore frappée en ce jeudi 7 Octobre à la réception de mon colis qui devait contenir la Switch Oled et son Metroid Dread.Là, la poisse frappe fort en voyant ou ne voyant pas le fameux Metroid Dread. La seule chose d'important dans ce paquet.Bon, j'ai quand fait une photo de la boîte de la machine qui devrait être ouverte quand le temps me permettra de faire le transfert entre l'ancienne et la nouvelle.Je n'aurais jamais pris la nouvelle sur Auchan n'avait pas fait une promo Bundle.L'ancienne switch va être vendue ou laissé à ma copine en Chine, et surtout quand j'y vais en vacances.Bon, si un jour je peux y retourner à cause de cette pandemie de merde.