Le jeu que j'attend en particulier c'est One Piece Odyssey. D'apres les rumeurs le jeu serai développé par Spike Chunsoft qui sont à l'origine de l'excellent Burning Blood mais qui manquais de panache seul bémol du jeu ! On aura peut être un aperçu dans leur live qui saitOn veut un mode histoire en monde ouvert, A-RPG qui retrace tout One Piece avec un mode vraiment difficile... On en demande pas plus !Live à 13h